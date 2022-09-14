Более 10 тысяч кустов и деревьев высадят в Симферополе в этом году

Симферополь продолжают озеленять Фото: Елизавета КВАЧКОВА

В Симферополе стартовала осенняя высадка зеленых насаждений, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Сегодня у нас проводится очень большой объем работ. В августе был заключен контракт с подрядной организацией, которая поставляет посадочные материалы и производит высадку растений. [Они] сегодня у нас частично высажены на площади Куйбышева, ведется высадка живой изгороди по улице Куйбышева, в перспективе [начнем] на Генерала Васильева, - сообщила заместитель директора МБУ «Горзеленхоз» Мария Бараненкова.

Пока что высаживают только кустарники, а когда температура упадет, город украсят саженцами-крупномерами. Всего в этом году планируется высадить более 10 тысяч кустов и деревьев. Видовой состав посадочного материала выбирали с учетом рекомендаций Ботанического сада имени Н.В. Багрова.

Ранее сообщалось, что в Крыму высадят около 22 га новых черешневых садов. В будущем это обеспечит россиян качественными фруктами и ягодами.

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