В Симферополе мужчина украл из магазина спортивную одежду на 11 тысяч рублей

Крымчанину грозит до двух лет лишения свободы за украденную из магазина одежду Фото: Артем КИЛЬКИН

В Симферополе задержали 31-летнего жителя Кировского района, который обворовал магазин одежды на 11 тысяч рублей. Злоумышленника привлекли элементы гардероба, предназначенные для занятия спортом.

- Задержанный не стал отрицать свою вину и написал явку с повинной. Сотрудниками полиции по месту жительства проведен обыск, в ходе которого изъято все похищенное имущество,- цитирует «Крым 24» сообщение пресс-службы МВД по Республике Крым.

На мужчину завели уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жителю Алушты грозит 10 лет колонии за то, что он обворовал собственную мать. Проживая с женщиной в одной квартире, он воспользовался свободным доступом к деньгам.

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