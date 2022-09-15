Директор похоронной компании в Ялте получил два года колонии за мошенничество

За хищение более миллиона рублей мужчина получил срок в колонии Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ялте суд приговорил гендиректора ООО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ялтинская похоронная компания» к двум годам колонии за мошенничество на 1,1 миллиона рублей.

- С 2016 года по 2017 год заключал договоры на изготовление ритуальной атрибутики, после чего лично получал от контрагента изготовленные товары, которые предприятию не передавал. Он же заключил с местным жителем договоры аренды автомобилей, которые в дальнейшем использовались для нужд фирмы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

В результате полученные на основании кассовых ордеров деньги мужчина контрагенту не передал, присвоив себе 1,1 миллиона рублей. Следующие два года он проведет в исправительной колонии.

Ранее сообщалось, что житель Ялты отправится на три с половиной года в колонию за попытку присвоить жилье пенсионерки. Мошенник узнал, что пожилая женщина владеет домом и несколькими участками, но проживает на материке.

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