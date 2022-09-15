В Крыму женщина заработала немалую сумму, незаконно продавая газ на автозаправке Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Крымчанка заработала 29 миллионов рублей на нелегальной продаже газа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью, в период с 2018 года по 2021 год, без получения лицензии на эксплуатацию опасных производственных объектов, занималась деятельностью по реализации сжиженного газа на автозаправочных станциях, - говорится в сообщении.

Предприимчивая дама попала под уголовное дело. Теперь ее ждет суд.

Ранее сообщалось, что директор похоронной компании в Ялте получил два года колонии за мошенничество. Он присваивал средства, полученные на основании кассовых ордеров.

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