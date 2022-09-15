В Крыму отремонтируют более сотни аварийных крыш за 690 миллионов рублей

В Крыму планируется масштабный ремонт крыш Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В Крыму до 1 декабря этого года отремонтируют более сотни аварийных крыш за 690,8 миллиона рублей.

- Из резервного фонда правительства РФ были выделены 690,8 миллиона рублей непосредственно на ремонт кровель в многоквартирных домах. Ремонт планируется провести в 14 муниципальных образованиях, - цитирует Крымская газета заместителя председателя Совета министров РК Светлану Маслову.

Он отметила, что в Евпатории планируется отремонтировать 16 кровель, Красноперекопском районе - 11, Белогорском, Раздольненском и Красногвардейском районах - по 10 в каждом. Еще по девять крыш приведут в порядок в Саках и Алуште, по восемь - в Феодосии и Судаке, шесть - в Красноперекопске, по три в Симферополе, по две - в Кировском и Симферопольском районах. К настоящему дню завершены работы по ремонту 17 крыш.

Ранее сообщалось, что один из МФЦ в Ялте отремонтируют за 8,8 миллиона рублей. Работы завершат к концу 2022 года.

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