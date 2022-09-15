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Экономика15 сентября 2022 11:49

В Симферополе до конца года планируют отремонтировать 100 тысяч метров дорог

На сегодняшний день сделано уже около 65 тысяч квадратных метров
Екатерина НАЗАРОВА
Коммунальные службы Симферополя до конца года планируют починить 100 тысяч кв м дорожного полотна

Коммунальные службы Симферополя до конца года планируют починить 100 тысяч кв м дорожного полотна

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Симферополе до конца года планируют отремонтировать 100 тысяч метров дорог.

- В этом году планируем закончить год с целевым показателем в районе 100 тысяч квадратных метров по ремонту. На сегодняшний день сделано уже около 65 тысяч квадратных метров, как своими силами, так и силами подрядчиков, - сообщил директор МБУ «Город» Антон Гумен в эфире «Радио Крым».

Отметим, что сейчас в крымской столице продолжается масштабный дорожный ремонт сразу на нескольких улицах, в которых входит не только обновление асфальтового покрытия, но и замена подземных коммуникаций. В настоящий момент рабочие трудятся на бульваре Ленина, улицах Караимская, Пролетарская и Кавказская. Также с 10 сентября из-за начала дорожного ремонты перекрыли две полосы Восточного обхода.

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