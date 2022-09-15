Коммунальные службы Симферополя до конца года планируют починить 100 тысяч кв м дорожного полотна Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Симферополе до конца года планируют отремонтировать 100 тысяч метров дорог.

- В этом году планируем закончить год с целевым показателем в районе 100 тысяч квадратных метров по ремонту. На сегодняшний день сделано уже около 65 тысяч квадратных метров, как своими силами, так и силами подрядчиков, - сообщил директор МБУ «Город» Антон Гумен в эфире «Радио Крым».

Отметим, что сейчас в крымской столице продолжается масштабный дорожный ремонт сразу на нескольких улицах, в которых входит не только обновление асфальтового покрытия, но и замена подземных коммуникаций. В настоящий момент рабочие трудятся на бульваре Ленина, улицах Караимская, Пролетарская и Кавказская. Также с 10 сентября из-за начала дорожного ремонты перекрыли две полосы Восточного обхода.

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