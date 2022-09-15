В Симферополе хотят увеличить количество мест для выгула домашних животных

В будущем в крымской столице появится больше места для выгула питомцев Фото: Архив "КП"

В Симферополе планируют увеличить количество мест для выгула домашних животных, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- В повестке дня также места для выгула домашних животных в городе. Принято решение рассмотреть возможность организации дополнительных зон, предназначенных для прогулок с домашними питомцами, - говорится в сообщении.

Ранее КП-Крым писала, что в Бахчисарайском парке миниатюр выхаживают выпавшего из гнезда сычонка. Взъерошенного птенца принесли в парк местные жители и теперь птенец теперь обживается в новом доме.

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