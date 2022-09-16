В текущем году в Симферополе благоустроят 37 дворов

Фото: пресс-служба администрации Симферополя/скриншот из видео

За счет различных источников финансирования в этом году отремонтируют 37 дворов, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- В перечне основных работ: замена асфальтового покрытия, мощение плиткой дорожек, устройство уличного освещения и систем видеонаблюдения, установка детских и спортивных площадок, лавочек, урн, а также озеленение, - говорится в сообщении.

Все проекты предварительно согласованы с местными жителями. Работы на объектах ведутся в постоянном контакте с представителями домов.

Ранее сообщалось, что в Керчи благоустроят площадь у мемориала погибшим в политехническом колледже. Завершить работы планируется к годовщине трагических событий.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50