Крым получит 25 миллионов рублей на социальные контракты с гражданами

Федеральные власти выделят 25 миллионов рублей на помощь гражданам в форме социального контракта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крым получит более 25 миллионов рублей на помощь гражданам в форме социального контракта, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Соответствующее решение

- Решение принято в связи с индексацией с 1 июня величины прожиточного минимума на 10%, а также из-за увеличения единовременных выплат по социальному контракту, которые можно получить на развитие своего дела и ведение личного подсобного хозяйства, - написал он в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии в Крым привлечено более 13 миллиардов инвестиций. С начала года заключено 18 соглашений о реализации новых инвестпроектов. До конца текущего года начнется реализация проектов по соглашениям, которые были заключены в рамках ПМЭФ. Общий объем инвестиций - 103,31 миллиарда рублей. Будет обеспечено 1 987 новых рабочих мест.

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