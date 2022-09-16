Эксперт: новостройки Крыма выросли в цене за год более чем на 45%

Фото: Федеральный девелопер Неометрия

Инвестиционная привлекательность Крыма за год значительно выросла: средняя стоимость новостроек увеличилась более чем на 45%, сообщила директор по инвестициям федерального девелопера «Неометрия» Юлия Сидская на конференции «Крым Урбан Форум», который проходит в Симферополе с 15 по 17 сентября.

- По данным аналитического отдела «Неометрии», средняя стоимость кв. м в новостройках Крыма в августе 2022 года составила 129,4 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены выросли на 40,6 тыс. руб., или на 45,7%. Чем ближе к южному побережью Крыма, тем привлекательнее для инвестирования жилье. Самая высокая стоимость квадратного метра в строящихся комплексах Ялты и Алушты – 200-250 тыс. руб., за год цена здесь выросла более чем в два раза, – сообщила Юлия Сидская.

Из-за относительно невысокой девелоперской активности в регионе новых проектов в целом немного, а проектов федерального или мирового уровня – единицы. В этом кроется большой потенциал для развития рынка и, как следствие, дальнейшего роста инвестиционной привлекательности недвижимости, отметила Юлия Сидская.

Крым становится популярным регионом для инвестиций в апартаменты, которые строятся в привлекательных локациях с доступной инфраструктурой, недалеко от пляжей и моря. Апартаментные комплексы на курортах, как правило, предоставляют дополнительные сервисы, характерные для недвижимости высокого класса: рестораны, кафе, консьерж- и рум-сервис, бассейны, оздоровительные услуги.

Ситуация с ценами на недвижимость в Крыму во многом похожа на ту, которая была в Сочи в последние годы. На оба региона влияли одни и те же факторы – снижение ипотечных ставок, увеличение спроса на внутренний туризм, развитие инфраструктуры. В 2021 году произошел рекордный рост цен на новостройки в Сочи до 398,9 тыс. руб./кв. м (в 2020 года – 216,3 тыс. руб./кв. м), добавил руководитель по работе с партнерами «Неометрии» Георгий Черняк. Эксперт выступит на конференции «Крым Урбан Форум» 16 сентября и расскажет о перспективах развития курортной недвижимости в Крыму.

По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, с января по август 2022 года полуостров посетило более 5,3 млн туристов. В прошлом году здесь отдохнуло 9,3 млн человек.

«Крым Урбан Форум» – первая международная конференция по комплексному освоению территорий Крыма и главная деловая площадка обзора трендов развития республики. В рамках мероприятия пройдет обсуждение актуальных тенденций, точек перспективного роста рынка недвижимости в 2022-23 гг.