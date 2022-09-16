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Происшествия16 сентября 2022 9:54

Житель Краснодарского края обманул крымчан на 70 тысяч рублей

Мужчина пользовался популярной схемой обмана - выпрашивал данные карт
Екатерина НАЗАРОВА
В Крыму перед судом предстанет мужчина, обманувший интернет-продавцов на крупную сумму

В Крыму перед судом предстанет мужчина, обманувший интернет-продавцов на крупную сумму

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе будут судить жителя Краснодарского края, обманувшего продавцов на 70 тысяч рублей.

Мужчина действовал по популярной схеме обмана: находил в Интернете людей, которые что-то продают, заявлял им о намерении приобрести их товар, просил данные карт для перевода средств, после чего переводил деньги с карт на свои электронные кошельки.

- Таким образом злоумышленник похитил более 70 тысяч рублей. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе жители Крыма «отдали» мошенникам семь миллионов рублей.

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