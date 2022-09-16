В Симферополе изменилась схема движения автобусов по бульвару Ленина

Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"

В крымской столице изменилась схема движения автобусов по бульвару Ленина, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус».

- С субботы 17 сентября в связи с проведением ремонтных работ по бульвару Ленина в Симферополе, а также работ по прокладке нового подземного коллектора вводятся временные изменения в схему движения нескольких автобусных маршрутов, - говорится в сообщении.

Пассажиров автобуса №9 «Комсомольское - железнодорожный Вокзал» будут забирать на территории железнодорожного вокзала под башней с часами. Здесь же будет осуществляться высадка.

Пригородные маршруты, которые начинали движение от памятника Ленину в районе вокзала будут делать круг по бульвару Ленина и осуществлять посадку и высадку пассажиров на остановке медицинская академия.

Список пригородных маршрутов, которые временно меняют схему движения:

- № 246-23 Аркадьевка Симферополь;

- № 292-23 Журавлевка - Симферополь через Куприно - Широкое;

- № 319-23 Красное - Симферополь;

- № 328-23 Куприно (Широкое) - Симферополь;

- № 300-23 Первомайское (Калиновка) - Симферополь;

- № 385-23 Первомайское - Симферополь;

- № 360-23 Харитоновка - Симферополь;

- № 361-23 Новоандреевка - Симферополь;

- № 446-23 Урожайное - Симферополь;

- № 548-23 Скворцово - Симферополь.

Ранее сообщалось, что расписание маршрута № 69 «Пневматика – микрорайон Загородный» в Симферополе изменено. Мера связана с проведением дорожного ремонта.

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