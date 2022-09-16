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Общество16 сентября 2022 13:07

Глава Крыма выразил соболезнования в связи с гибелью Генерального прокурора ЛНР

В результате теракта из жизни также ушла супруга заместителя Генерального прокурора ЛНР
Екатерина НАЗАРОВА
Глава Крыма выразил соболезнования в связи с гибелью Генерального прокурора ЛНР. Фото: Сергей Аксенов/vk

Глава Крыма выразил соболезнования в связи с гибелью Генерального прокурора ЛНР. Фото: Сергей Аксенов/vk

Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью Генерального прокурора ЛНР Сергея Горенко и жены его заместителя Екатерины Стегленко. Они погибли в результате теракта.

- Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Генерального прокурора ЛНР Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко, погибших в результате подлого теракта украинских нацистов. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Крым готов оказать всю необходимую помощь, - написал глава Крыма в своем telegram-канале.

Ранее КП-Крым писала, что на 93-м году жизни скончался глава Севастопольского дома ветеранов Сергей Рыбак. Он отдал служению Отечеству в Военно-Морском Флоте Советского Союза 38 лет.

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