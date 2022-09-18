В Крыму сформируют полк добровольцев для участия в СВО

В Крыму будет сформирован полк добровольцев для участия в спецоперации
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Крыму сформируют полк добровольцев для участия в спецоперации, первый батальон под названием «Таврида» уже отправился на фронт.
- В Крыму будет сформирован полк добровольцев для участия в спецоперации. Первый батальон под названием «Таврида» уже воюет на Донбассе, - сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет РИА Новости.
Накануне Сергей Аксенов поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова по подготовке добровольцев в регионах.
Ранее сообщалось, что крымские банки спонсируют подготовку добровольцев в зону спецоперации. За счет финансовых учреждений закупают экипировку для бойцов.
Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50