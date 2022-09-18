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Общество18 сентября 2022 12:06

В Крыму сформируют полк добровольцев для участия в СВО

Первый батальон под названием «Таврида» уже на Донбассе
Екатерина НАЗАРОВА
В Крыму будет сформирован полк добровольцев для участия в спецоперации

В Крыму будет сформирован полк добровольцев для участия в спецоперации

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Крыму сформируют полк добровольцев для участия в спецоперации, первый батальон под названием «Таврида» уже отправился на фронт.

- В Крыму будет сформирован полк добровольцев для участия в спецоперации. Первый батальон под названием «Таврида» уже воюет на Донбассе, - сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет РИА Новости.

Накануне Сергей Аксенов поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова по подготовке добровольцев в регионах.

Ранее сообщалось, что крымские банки спонсируют подготовку добровольцев в зону спецоперации. За счет финансовых учреждений закупают экипировку для бойцов.

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