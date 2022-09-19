Симферополь встал в восьмибалльных пробках утром 19 сентября

Добираться по утрам на работу стало сложно Фото: Ирина ГЕРЦ

На дорогах Симферополя утром 19 сентября наблюдаются семибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Сложнее всего проехать по улицам Киевская, Кечкеметская, Гагарина, Троллейбусная, Куйбышева, Сельвинского, Победы, Бела Куна, Глинки, Блюхера, Ленина, Воровского, Александра Невского, Желябова, бульвар Ленина, Ким, Москалева, Широкая.

Данные сервиса "Яндекс.Карты"

Ранее КП-Крым писала, что из-за проведения ремонтных работ на улице Караимской перекрыли дорогу, поэтому проехать в прямом направлении можно только по улице Севастопольской, а в обратном направлении - по проспекту Кирова. Ремонт на дороге проводится ежедневно. Также перекрыта объездная дорога над Бородинским кольцом. Ее закрыли с 10 сентября, чтобы восстановить некоторые участки трассы. Проезд по двум полосам транспортной развязки будет ограничен до 30 декабря 2022 года.

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