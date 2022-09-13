Пробки до 9 баллов! Почему в Симферополе стало невозможно ездить

Яндекс.Карты ежедневно сообщают о пробках в семь или даже девять баллов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каждое утро жители Симферополя видят одну и ту же картину: огромные дорожные пробки, тянучка из машин и душные набитые маршрутки. Проблема с трафиком зависла в городе с начала осени, когда закончился сезон отпусков и каникул, а дорожники резко затеяли ремонт дорог. Хоть жители и жалуются на сложность проезда и бешеные пробки в Симферополе, нужно чуть-чуть потерпеть, и в городе появятся новые дороги, а ситуация с трафиком нормализуется. Рассказываем, где в Симферополе сейчас можно встрять пробку, и как лучше объехать проблемные места.

В соцсетях жалуются на дорожную обстановку. Фото: Черный список / ВК

НА САМОКАТЕ ИЛИ ПЕШКОМ?

- На работу я езжу к девяти утра, а возвращаюсь после шести вечера, поэтому собираю абсолютно все пробки по дороге в офис и обратно домой. Столько времени приходится проводить в дороге, что уже подумываю о велосипеде или самокате. Иногда даже пешком хожу, потому что времени на путь до работы тратится примерно одинаково. Как вообще понять, по какой дороге ездить сейчас, если почти везде эти ремонты? - возмущается симферополец Игорь.

В соцсетях многие тоже недовольны обстановкой в городе, а Яндекс.Карты ежедневно сообщают о пробках в семь или даже девять баллов.

- Центр Симферополя парализовали пробки, - пишут местные жители.

- Страшно уже и на машине куда-то выезжать. Последний раз стояла часа два в жуткой тянучке, - комментируют другие.

По утрам добраться на работу почти невозможно Фото: Ирина ГЕРЦ

ГДЕ ИДУТ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

По словам пресс-службы администрации крымской столицы, сильные пробки в Симферополе вызваны ремонтом на некоторых улицах. В скором времени дороги починят, и люди смогут вновь свободно передвигаться по городу.

Так, на сегодняшний день из-за проведения ремонтных работ на улице Караимской, дорогу перекрыли, поэтому проехать в прямом направлении можно только по улице Севастопольской, а в обратном направлении - по проспекту Кирова. Ремонт на дороге проводится ежедневно.

- За неделю дорожное покрытие восстановили горячим асфальтом на улицах Красная, Таврическая, Ялтинская, Севастопольская, Крылова, Героев Сталинграда. Струйно-инъекционным методом на улицах Пограничников, Крымская, Евпаторийское шоссе, Крылова и Ефремова, - уточнили в мэрии.

Чтобы улучшить ситуацию на дорогах, каждый день на объектах работает около 30 сотрудников и 10 единиц специализированной техники МБУ «Город». Дорожники также латают ямы на относительно новых дорогах, где был разбит асфальт.

- Горячим асфальтом работы проведены на улицах Долгоруковская, Красная, Шмидта, Севастопольская, Трубаченко, Парашютистов, Вилар, Кара-Дениз, проспекте Кирова. Струйно-инъекционным методом – на Мокроусова, Гавена, Молодых Подпольщиков, Вилар, Красная, Жигалиной и Лексина. Кроме того, бригады МБУ «Город» выполнили засыпку ям фрезерованным асфальтовым материалом. Соответствующие работы произвели на улицах Луговая, Заречная, - отметили в администрации.

Также для многих симферопольцев большой болью стало перекрытие объездной дороги над Бородинским кольцом. Ее закрыли с 10 сентября, чтобы восстановить некоторые участки трассы. По информации пресс-службы, проезд по двум полосам транспортной развязки будет ограничен до завершения ремонтных работ. Планируемый срок окончания ремонта – 30 декабря 2022 года.

- Большая часть работ будет закончена в течение осени или до конца года. Проезд будет постепенно открываться, чтобы город не стоял. Отдельного списка перекрытий не ведем, все публикуем по мере поступления информации, - заключили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему в Симферополе стало невозможно ездить на общественном транспорте

Город стоит в пробках, а количество автобусов на дорогах уменьшается (подробнее)

Весь покрытый пробками, абсолютно весь: на каких дорогах Крыма образовались заторы

"Комсомолка" отметила 4 района полуострова, куда не стоит ехать в часы пик (подробнее)