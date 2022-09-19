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Экономика19 сентября 2022 6:15

В логистику Крыма инвестируют 20 миллиардов рублей

Вскоре откроется первый логистических комплекс в Симферополе площадью 6,2 тысячи квадратных метров
Екатерина НАЗАРОВА
Новые логистические комплексы с полным современным пакетом услуг закроют все потребности полуострова в обслуживании грузов

Новые логистические комплексы с полным современным пакетом услуг закроют все потребности полуострова в обслуживании грузов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Компания IC Logistics за два года инвестирует 20 миллиардов рублей в развитие логистической инфраструктуры Крыма, сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас компания открывает первый логистических комплекс в столице республики площадью 6,2 тысячи квадратных метров. Подобные комплексы позволят закрыть все потребности региона региона в обслуживании грузов.

- Специализация наших складов очень широкая, а их количество будет только расти, - отметил управляющий директор IC Logistics Михаил Сентемов.

Ранее сообщалось, что Крым получит 25 миллионов рублей на социальные контракты с гражданами. Такое решение принято в связи с индексацией с 1 июня величины прожиточного минимума на 10%, а также из-за увеличения единовременных выплат по социальному контракту.

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