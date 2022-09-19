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Политика19 сентября 2022 9:08

Изображение России без Крыма предложили считать экстремизмом

Штрафы для граждан - от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, для юрлиц - до миллиона рублей
Екатерина НАЗАРОВА
Под штрафы могут попасть не только карты без Крыма, но и те, где вся Россия демонстрируется поделенной на независимые государства

Под штрафы могут попасть не только карты без Крыма, но и те, где вся Россия демонстрируется поделенной на независимые государства

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Согласно внесенным недавно в Госдуму РФ поправкам, за карты страны без отдельных регионов либо раздробленной на части будет грозить штраф. Правительство поддержало проект.

Картографические и иные документы и изображения, предназначенные для публичного демонстрирования и оспаривающие территориальную целостность РФ, будут отнесены к экстремистским материалам.

Штрафы: от 1 тысячи до 3 тысяч рублей для граждан, от 2 тысяч до 5 тысяч - для должностных лиц, либо арест до 15 суток. Юрлица могут быть наказаны штрафом суммой от 100 тысяч до миллиона рублей.

Ранее в Крыму призвали запретить песни, которые стали своеобразными гимнами ряда экстремистских организаций, запрещенных в России.

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