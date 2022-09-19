Многоэтажный «дом-корабль» в Симферополе намерены отремонтировать в 2023 году

Фото: "Крым 24"/скриншот из видео

Знаменитый многоэтажный дом в Симферополе на улице Киевская, 137, который местные жители называют «домом-кораблем», хотят отремонтировать в 2023 году.

Его жители пытаются поддерживать стены дома в надлежащем состоянии, однако здание требует кардинальных обновлений.

- Я своими силами пытался починить что-то, подмазываю по мере возможности, по необходимости. Но это ненадолго. На каждом этаже это происходит. На нижних чуть меньше, на верхних - больше, - цитирует «Крым 24» местного жителя Эдуарда Арутинова.

Балконная плита едва не рухнула на восьмом этаже. Пол пока еще держится, однако камнепад стал регулярным явлением. В апреле камень упал на припаркованный внизу автомобиль, а в августе задело человека.

Многоэтажку построили еще в 1981 году. В народе ее прозвали «кораблем» из-за внешнего сходства с круизным лайнером. Изначально капитальный ремонт здания был запланирован на 2030 год, однако позже сроки сдвинули на 2022, но к работам все еще не приступили.

- Понимая важность и актуальность сегодняшней проблемы с этим домом, разработан проект федеральной программы, где будет предусмотрено получение средств за счет федерального бюджета и мы планируем в 2023 году начать работы по этому объекту, - рассказал первый замгендиректора НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Аламдар Амирасланов.

В надлежащее состояние намерены привести фасад, входные группы, балконы, лестничные марши и двери.

Ранее сообщалось, что в Крыму отремонтируют более сотни аварийных крыш за 690 миллионов рублей. Больше всего кровель приведут в порядок в Евпатории.

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