В Крыму многодетную мать приговорили к реальному сроку за долг по алиментам в 900 тысяч рублей

Жительница Джанкойского района осуждена за неуплату алиментов на содержание четверых несовершеннолетних детей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Суд приговорил 37-летниюю жительницу Джанкойского района к реальному сроку за долг по алиментам в 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Женщина, будучи ранее судимой за совершение аналогичного преступления, не встала на путь исправления и не исполнила обязанность по уплате алиментов на содержание своих четверых несовершеннолетних детей, установленную решением суда, - говорится в сообщении.

Попыток найти работу, чтобы закрыть долг, женщина не предпринимала. В результате, из-за крупной задолженности, суд приговорил ее к трем месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее похожая история приключилась с еще одной родительницей из Крыма: женщина задолжала по алиментам в 113 тысяч рублей и получила четыре месяца лишения свободы.

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