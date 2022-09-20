Москвич угнал в Крыму салатовые жигули

Фото: МВД по РК

В Евпатории на угоне жигулей ярко-салатового цвета попался 24-летний житель Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Парень положил глаз на ВАЗ 2101 сочного цвета, который был припаркован рядом с домом, и приступил к взлому замка. На это обратила внимание выходившая из подъезда женщина и позвонила в полицию.

- Ему удалось путем взлома замка зажигания завести автомобиль и немного отъехать. Он сознался в содеянном. В результате проверки полицейские установили законного владельца транспортного средства, который написал заявление об угоне, - говорится в сообщении.

На молодого человека завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Севастополе мужчина сдал гараж и машину соседа на металлолом. Чтобы провернуть это дело, крымчанин арендовал грузовой транспорт.

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