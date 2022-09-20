Дорожный ремонт на бульваре Ленина в Симферополе закончат в октябре

Ремонтные работы на бульваре Ленина планируют закончить раньше срока Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дорожный ремонт на бульвар Ленина в Симферополе обещают закончить досрочно.

- Проводится ремонт на бульваре Ленина, по контракту должен быть завершен в ноябре текущего года. Ремонтные работы идут с опережением и до конца октября основные работы будут завершены, и движение восстановится, - цитирует КИА главу администрации Симферополя Михаила Афанасьева.

По его словам, в этому году в планах привести в порядок 58 дорог. В настоящее время движение в городе затруднено, так как еще и перекрыта Пролетарская. Если все будет идти по графику, то работы закончат к 2023 году.

Напомним, в Симферополе до конца года планируют отремонтировать 100 тысяч метров дорог. На сегодняшний день сделано уже около 65 тысяч квадратных метров.

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