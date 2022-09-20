Ученые предупредили о риске формирования смерчей в Крыму

В течение текущей недели в Крыму есть риск формирования смерчей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В течение текущей недели в Крыму есть риск формирования смерчей, предупредил начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Максим Бедило.

- На черноморском побережье Республики Крым и Краснодарского края возможно формирование смерчей, - говорится в сообщении.

Ранее МЧС республики объявило чрезвычайную пожарную опасность до 21 сентября. Особую бдительность следует соблюдать жителям южных и восточных районов Крыма.

Ранее КП-Крым рассказывала, какой будет погода 20 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8...10°, днем 20...22°.

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