Огонь уничтожил автомобиль в Бахчисарайском районе 19 сентября

Фото: mchs.rk.gov.ru

Вчера, 19 сентября, в вечернее время суток в селе Каштаны, что под Бахчисараем, сгорел автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- По прибытии пожарных стало известно, что горит легковой автомобиль «ВАЗ». Сотрудники пожарной охраны провели боевое развертывание и ликвидировали огонь в течение 30 минут. В результате происшествия автомобиль был уничтожен огнем полностью. Пострадавших нет, - говорится в сообщении.

Напомним, 16 сентября рядом с сафари-парком «Тайган» в Крыму горела сухая растительность. Со слов очевидцев, слонов в целях безопасности решили эвакуировать.

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