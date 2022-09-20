В Судаке запланирован дорожный ремонт за 40 миллионов рублей

Судак ждет масштабный дорожный ремонт Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Судаке запланирован капитальный дорожный ремонт за 40 миллионов рублей. Об этом говорится в распоряжении главы республики, пишет Крымская газета.

Первый этап ремонта планируется завершить до 30 декабря текущего года. Подрядчиком по ремонту выступит ООО «Агрий». На ремонт дорог выделено 38 миллионов 307 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что дорожный ремонт на бульваре Ленина в Симферополе закончат в октябре. По контракту работы должны быть завершены месяцем позже. Ремонтные работы идут с опережением и до конца октября основные работы будут завершены, и движение восстановится.

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