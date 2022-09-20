Фото: Народный Фронт | Республика Крым/скриншот из видео

Построенная за 800 миллионов набережная в Саках начала разрушаться, ввиду чего в скором времени проблемный участки начнут восстанавливать в рамках гарантийного ремонта. Об этмо сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта в Республике Крым.

Фото: Народный Фронт | Республика Крым/скриншот из видео

- Строительство набережной вдоль Соленого озера началось еще в конце 2016 года, но затянулось почти на 4 года и завершилось в 2021 году. Протяженность объекта - 2,7 километра, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Судаке запланирован дорожный ремонт за 40 миллионов рублей. Первый этап ремонта планируется завершить до 30 декабря текущего года.

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