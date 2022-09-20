Бульвар Ленина в Симферополе перекрыли из-за ремонта

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе перекрыли две полосы движения на бульваре Ленина. Как сообщили в пресс-службе администрации города, это связано с проведением работ по ремонту асфальтового покрытия.

Движение транспорта будет частично ограничено с 24 по 26 сентября.

- В указанный период, движение будет осуществляться по одной из полос, в каждом направлении, - отметили в пресс-службе мэрии.

Власти Симферополя просят с пониманием отнестись к проведению работ и планировать свой маршрут заранее.

Напомним, как «Комсомолка» сообщала ранее, ремонт на бульваре Ленина закончат в октябре. По контракту работы должны быть завершены месяцем позже, но подрядчик планирует сделать это досрочно.