Первый грузовой корабль со стройматериалами прибыл из Крыма в Мариуполь

Первое судно со строительными материалами доставили из Крыма в Мариуполь Фото: Анна КИРИЕНКО

Первый грузовой корабль со стройматериалами, отправленный с Крымского полуострова, прибыл Мариуполь.

- Крым вместе с другими регионами России активно участвует в процессе восстановлении Мариуполя. Из республики была направлена передовая группа с необходимой техникой, сегодня в порт города прибыл первый грузовой корабль со строительными материалами, - цитирует «Крым 24» председателя Совета министров Республики Крым Владимира Константинова.

Доставленные материалы будут использованы для строительства МКД в одном из районов Мариуполя.

Доставку грузов возможно осуществлять по морю, пока над Крымом продолжает действовать бесполетная зона. Недавно Росавиация вновь продлила запреты на полеты на полуостров - в последний раз до 28 сентября.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50