Реконструкция бульвара Франко в Симферополе завершена на 99%

Фото: "Крым 24"/скриншот из видео

Реконструкция бульвара Франко в Симферополе вышла на финальный этап, работы завершены на 99%.

- Есть малые архитектурные формы, 55 лавочек и 40 урн, уличное освещение - 42 опоры, есть видеонаблюдение, - рассказал «Крым 24» председатель подрядной организации Эдуард Алмасян.

К озеленению приступят, когда погода станет прохладнее, срок сдачи готового объекта - 10 октября. Напомним, что федеральные власти выделили на все работы 46 миллионов рублей.

Ранее в администрации города сообщили две автомобильные полосы на бульваре Ленина перекрыли на дорожный ремонт. Ограничения будет действовать с 24 по 26 сентября.

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