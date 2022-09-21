Евпатория вошла в топ-10 направлений для брони баз отдыха

Евпатория.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымский курорт попал в рейтинг востребованных направлений для брони баз отдыха в 2022 году. Эксперты российского сервиса Tvil.ru отмечают, что спрос на такое жилье вырос в 2 раза по сравнению с прошлым годом:
- В десятку популярных направлений для бронирования баз отдыха вошли Карелия, Алтай, Карачаево-Черкесия и Абхазия.
Правда интерес к базам отдыха в Крыму снизился из-за закрытого аэропорта в Симферополе, но туристы все равно приезжают на поездах и автомобилях.
Топ-10 направлений для бронирования баз отдыха в 2022 году (средняя стоимость в рублях ночи):
- Должанская, 3551
- Евпатория, 4399
- Осташков, 5989
- Чемал, 3606
- Сортавала, 8562
- Архыз, 5438
- Приозерск, 6882
- Пицунда, 2586
- Хужир, 3862
- Суздаль, 4015.
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