Евпатория вошла в топ-10 направлений для брони баз отдыха

Евпатория. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымский курорт попал в рейтинг востребованных направлений для брони баз отдыха в 2022 году. Эксперты российского сервиса Tvil.ru отмечают, что спрос на такое жилье вырос в 2 раза по сравнению с прошлым годом:

- В десятку популярных направлений для бронирования баз отдыха вошли Карелия, Алтай, Карачаево-Черкесия и Абхазия.

Правда интерес к базам отдыха в Крыму снизился из-за закрытого аэропорта в Симферополе, но туристы все равно приезжают на поездах и автомобилях.

Топ-10 направлений для бронирования баз отдыха в 2022 году (средняя стоимость в рублях ночи):

- Должанская, 3551

- Евпатория, 4399

- Осташков, 5989

- Чемал, 3606

- Сортавала, 8562

- Архыз, 5438

- Приозерск, 6882

- Пицунда, 2586

- Хужир, 3862

- Суздаль, 4015.

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