Керчанин получил почти семь лет колонии за кражу трех велосипедов

Жителя Керчи осудили почти на семь лет колонии за кражу трех велосипедов и мопеда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд вынес приговор 23-летнему жителю Керчи, который обворовал местных жителей на 95 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Керченского городского суда.

В 2017 году году парень вынес из помещения сушилок, которые использовались в многоэтажках в качестве хранилищ, три велосипеда на 80 тысяч рублей. В 2021 году он похитил брошенный у гаража мопед стоимостью 15 тысяч рублей.

- С учетом ранее совершенных преступлений, суд окончательно определил наказание в виде 6 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - говорится в сообщении.

Напомним, жителю Алушты грозит 10 лет колонии за то, что он обворовал собственную мать. Проживая с женщиной в одной квартире, он воспользовался свободным доступом к деньгам.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50