Крымчане могут подписать короткий контракт до одного года

Государством определены социальные гарантии для военнослужащих Фото: Александр ГЛУЗ

Власти определили соцгарантии для военнослужащих.

Как пишет Крымская газета, материальное обеспечение - от 185 тысяч рублей в месяц. Если человек поступает на военную службу по контракту в именные подразделения 126 гвардейской отдельной бригады береговой обороны пос. Перевальное, то получает от крымских властей дополнительные выплаты при заключении контракта на 3-6 месяцев в размере 100-200 тысяч рублей.

При заключении контракта выплата предусмотрена в два этапа с момента зачисления в списки части 50-100 тысяч рублей и столько же через месяц службы в зоне СВО. Возможность получения ветерана Боевых действий.

Обращаться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: город Симферополь, улица Киевская, 152, телефон +7 (3652) 66-85-71.

Ранее в Крыму поддержали решение о частичной мобилизации. Военкоматам будет оказываться содействие.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50