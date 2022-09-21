Жилой экокомплекс за 27,5 миллиарда рублей построят в Крыму у мыса Скифский

Фото: Корпорация развития Республики Крым

В Крыму стартовали подготовительные работы строительства современного жилищно-рекреационного экокомплекса комфорт-класса у мыса Скифский, что под Бахчисараем. Об этом сообщили в Корпорации развития Республики Крым.

В рамках ПМЭФ крымские власти подписали договор о взаимодействии при реализации проекта с ООО «СЗ «Таврическая Девелоперская Компания».

Фото: Корпорация развития Республики Крым

- В рамках этого инвестиционного проекта будет простроено около 10 тысяч квартир. Кроме того, территория будет полностью обеспечена всей необходимой инфраструктурой, как инженерной, так и социальной. Речь идет о садиках, школах, объектах здравоохранения, - сообщил генеральный директор Корпорации развития Крыма Даниил Пидаев.

Проект планируют реализовать в течение 10 лет за 27,5 миллиарда рублей. Жилой комплекс будет расположен на территории площадью более 100 га в селе Приятное Свидание.

Ранее сообщалось, что круглогодичный семейный курорт построят в Керчи за 760 миллионов рублей. Уже заключено соответствующее инвестсоглашение.

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