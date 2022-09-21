Власти заключили контракты на ремонт 29 улиц Симферополя на 1,1 миллиарда рублей

В Крыму продолжается капитальный ремонт дорог Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Крымские власти подписали контракт на ремонт и благоустройство еще 29 улиц крымской столицы. На это будет израсходовано порядка 1,1 миллиарда рублей. Работы должны быть выполнены до конца года.

На портале госзакупок опубликовано четыре контракта, три из которых заключены с «ВАД».

Первый - на 364,7 миллиона рублей, согласно ему в порядок приведут улицы Любы Шевцовой, Лермонтова, Троллейбусная, Куйбышева, Федько, Рубцова, Тамбовская, Железнодорожная, Гайдара, а также выезд от Московского шоссе к улице Парковой в поселке Аграрное. В рамках него же будут отремонтированы три дороги на Арабатской, Стрелковой и Шалфейной.

Согласно второму контракту на 372,5 миллиона рублей ремонт ждет 11 улиц, среди них Бориса Хохлова, Щорса, Козлова, Валдайская, Енисейский проезда, Обская, дублер Героев Сталинграда, переулок Проводников, Зуйская и Жидкова.

В рамках третьего проекта за 314,4 миллиона рублей отремонтируют Иртышскую, Курцовскую, Парковую (поселок Аграрное) и бульвар Ленина.

И еще один контракт на 45 миллионов рублей заключен с ООО «Атлант» на ремонт улицы Никанорова. Ранее сообщалось, что реконструкция бульвара Франко в Симферополе завершена на 99%. Срок сдачи готового объекта - 10 октября.

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