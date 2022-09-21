В МЧС Севастополя опровергли информацию о подрыве мины в акватории города

Фото: соцсети

В МЧС города Севастополя опровергли информацию о том, что саперы уничтожили в акватории города мину 21 сентября.

После того, как местные жители, сообщили в соцсетях о мощном взрыве, который прогремел в районе Солдатского пляжа, некоторые интернет-ресурсы сообщили со ссылкой на МЧС Севастополя о подрыве боеприпаса. Однако в ведомстве данную информацию опровергли.

- В связи с выявленными фактами дезинформации населения ГУ МЧС России отмечает: подобных пиротехнических работ в акватории Севастополя сотрудниками чрезвычайного ведомства 21 сентября 2022 года не производилось! - подчеркнули в пресс-службе МЧС по городу-герою.

Ранее губернатор города прокомментировал ситуацию со взрывом, пояснив, что специалисты уничтожили в акватории города водоплавающий беспилотник.

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