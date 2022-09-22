В Крыму сформируют свои предложения по мерам поддержки участников СВО

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поддерживает решение о частичной мобилизации Фото: Александр ГЛУЗ

В Крыму в ближайшее время сформируют меры поддержки для участников СВО. Их опубликуют в течение недели.

- Сейчас большинство мер поддержки предусмотрены на федеральном уровне. По Республике Крым сформируем свои предложения. Думаю, они будут приняты в целом по стране на федеральном уровне. Меры должны будут уравнены для всех участников СВО, - сообщил глава РК Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, кого призовут на военную службу в Крыму во время частичной мобилизации в России в 2022 году. Род мобилизацию попадают россияне, уже проходившие службу в рядах Вооруженных сил и находящиеся в запасе, а также те, кто имеет боевой опыт и необходимые для спецоперации военно-учетные специальности.

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