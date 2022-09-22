Крымчанин отдал на разборку машину босса, на которой ездил на работу

Фото: пресс-служба МВД по РК

Задержан 29-летний житель Красногвардейского района, который украл у своего работодателя машину, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Установлено, что задержанный работал у заявителя. Работодатель предоставил своему подчиненному транспортное средство («ЗАЗ 1102 Таврия»). Пользование автомобилем заключалось только в передвижении из дома на работу, - говорится в сообщении.

Когда машина сломалась, мужчина не колеблясь решил ее отдать на разборку. Вырученные деньги он потратил. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Симферополе мужчина украл из магазина спортивную одежду на 11 тысяч рублей. Ему грозит два года колонии.

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