В Крыму на утро 22 сентября выявили 351 зараженного COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 351 случай новой коронавирусной инфекции, 204 257 - с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 35 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 699 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 507 человек, выздоровевших за весь период - 194 239, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 147 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 93 474. Такие данные приводятся на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 19 человек. Выписаны 9 пациентов. На данный момент в больницах находятся 135 пациентов, из них 122 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Ранее КП-Крым писала, что запас вакцины от коронавируса в Крыму на сегодняшний день составляет 88 тысяч 305 комплектов. Доступна иммунизация и ревакцинация против COVID-19 препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и препаратом Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М»).

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