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Здоровье22 сентября 2022 7:39

В Крыму на утро 22 сентября выявили 351 зараженного COVID-19

В Севастополе за минувшие сутки зафиксировали 147 новых случаев заболевания
Екатерина НАЗАРОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 351 случай новой коронавирусной инфекции, 204 257 - с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 35 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 699 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 507 человек, выздоровевших за весь период - 194 239, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 147 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 93 474. Такие данные приводятся на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 19 человек. Выписаны 9 пациентов. На данный момент в больницах находятся 135 пациентов, из них 122 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Ранее КП-Крым писала, что запас вакцины от коронавируса в Крыму на сегодняшний день составляет 88 тысяч 305 комплектов. Доступна иммунизация и ревакцинация против COVID-19 препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и препаратом Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М»).

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