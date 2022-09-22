22 сентября на Крым обрушатся грозовые дожди с градом

Над Крымом сгущаются тучи Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В Крыму на ближайшие два объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодны, сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

- 22 сентября, ночью и утром 23 сентября в южных, центральных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы, - говорится в сообщении.

Крымчанам напоминают, что во время непогоды стоит соблюдать особую бдительность: не находиться под деревьями, слабо укрепленными конструкциями, линиями электропередачи, рекламными щитами и не парковать под ними автомобили. Есть риск возникновения ЧС, также не исключено образование автомобильных заторов.

Ранее КП-Крым писала, какой будет погода 22 сентября в Крыму и Севастополе. Воздух местами прогреется до плюс 20 градусов.

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