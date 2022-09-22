Житель Республики Татарстан ночью ограбил аптеку в Крыму

Фото: пресс-служба Росгвардии по РК

Ночью росгвардейцы задержали жителя Республики Татарстан, который ограбил аптеку в Армянске. Об это сообщили в пресс-службе Росгвардии по Республике Крым.

- Ночью на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны поступил сигнал «Тревога» из аптеки. Патрульные, оперативно прибывшие на охраняемый объект, обнаружили подозреваемого, который, заметив автомобиль Росгвардии, притаился за аптечным прилавком, - говорится в сообщении.

Мужчина пытался спрятаться, не выпуская похищенные препараты из рук, однако был замечен и оперативно задержан. Есть подозрения, что злоумышленник был пьян. Для дальнейшего разбирательства его передали приехавшим на место полицейским.

Ранее в Керчи задержали мужчину, укравшего электроинструменты на 15 тысяч рублей. Часть похищенного уже вернули владельцам, а злоумышленнику грозит до 7 лет колонии.

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