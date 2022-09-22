В Симферополе починили фонари на улице Ракетной

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе отремонтировали конструкции уличного освещения на Ракетной после многочисленных жалоб местных жителей, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- В сжатые сроки сотрудниками МБУ «Горсвет» проведены ремонтно-восстановительные работы на сетях уличного освещения, заменены неисправные элементы освещения, - говорится в сообещнии.

Ранее сообщалось, что десятки домов Симферополя останутся без света 23 сентября из-за ремонта. Ограничения будут действовать с 08.00 до 16.00 часов.

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