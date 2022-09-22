В Севастополе ограничили движение по улицам Капитанская и Катерная

В Севастополе перекрыли две улицы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Севастополе ограничили движения по улицам Капитанская и Катерная. Об этом сообщается на официальном портале городского правительства.

Ограничения связаны со строительством парка музейно-мемориального комплекса защитникам Севастополя в 1941-1942 годов на мысе Хрустальном. Строящиеся объекты будут присоединять к системе водоснабжения.

Ограничения буду действовать с 22 сентября до 30 декабря:

- на участке автомобильной дороги улицы Капитанская от пересечения с улице Амурская до дома № 7 на площади 300-летия Российского флота;

- по улице Катерная от Войсковой площади (улица Карантинная).

- Исключение будет действовать для транспортных средств оперативных и экстренных служб города и лиц, проживающих и работающих в зоне действия введенных временных ограничений движения, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бульвар Ленина в Симферополе перекрыли. Ограничения связаны с проведением работ по ремонту асфальтового покрытия.

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