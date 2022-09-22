В Симферополе девушке грозит срок за похищенные с чужой карты 50 тысяч рублей

Крымчанке грозит до шести лет колонии за хищение средств с чужой карты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе за кражу 50 тысяч рублей с чужой банковской карты задержана 19-летняя девушка, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Девушка свою вину признает и поясняет, что оплачивала все необходимые ей покупки в интернет-магазине банковской картой потерпевшей. Сначала она просто вводила все данные, чтобы оплата прошла, а затем и вовсе привязала карту к своему аккаунту на сайте, и с легкостью приобретала нужные ей вещи, - говорится в сообщении.

При обыске у нее нашли и изъяли приобретенные на чужие деньги покупки. Возбуждено уголовное дело. Крымчанке грозит до шести лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Керчи задержали мужчину, укравшего электроинструменты на 15 тысяч рублей. Часть похищенного уже вернули владельцам, а злоумышленнику грозит до 7 лет колонии.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50