В Симферополе пройдет митинг-концерт в поддержку референдума

В Симферополе проведут митинг-концерт Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Завтра, 23 сентября, в крымской столице в парке имени Гагарина (в районе скульптуры «Три грации») с 17.00 до 19.00 состоится митинг-концерт «Своих не бросаем».

Как пишет Крымская газета, мероприятие пройдет в поддержу проведения референдума о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Ранее сообщилось, что в Севастополе откроют четыре избирательных участка для голосования жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Голосование будет проходить с 23 по 27 сентября. С 23 по 26 сентября можно проголосовать только на дому.

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