В Симферополе перенесли фестиваль-праздник «День туризма»

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе перенесли два общественных мероприятия, которые были запланированы на 23 и 24 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Уважаемые жители и гости столицы Крыма! Фестиваль-праздник «День туризма», запланированный на 23 сентября, и мероприятие «Городской пикник» 24 сентября переносятся, - говорится в сообщении.

О новом времени и месте проведения мероприятий проинформируют позже.

Ранее сообщалось, что в Симферополе пройдет митинг-концерт в поддержку референдума. Мероприятие начнется в 17.00.

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