Крымчанин «заминировал» супермаркет, чтобы отомстить за увольнение жены

Возбуждено уголовное дело Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Симферополе задержан 35-летний местный жить за ложное сообщение об акте терроризма, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- В полицию от работника супермаркета поступило сообщение о том, что посетитель магазина сообщил кассиру о якобы существующей угрозе, после чего ушел. Сотрудники полиции обследовали помещение магазина. Предметов, представляющих угрозу безопасности граждан, обнаружено не было, - говорится в сообщении.

Злоумышленника быстро вычислили. Выяснилось, что таким образом мужчина решил отомстить руководству супермаркета за увольнение его жены. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Симферополе девушке грозит срок за похищенные с чужой карты 50 тысяч рублей. Ее могут осудить на шесть лет колонии.

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