В Крыму полицейские вернули домой сбежавшего 6-ленего мальчика

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Крыму полицейские помогли 37-летней женщине найти ее 6-летнего сына, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Мальчик заболел и вместо детсада утром остался отлеживаться дома. Когда мама ушла на работу, парнишке стало скучно, поэтому он решил самостоятельно проведать отца, который жил на другом конце города.

- Исчезновение сына мать заметила, когда в обеденное время вернулась с работы домой. На поиски мальчика был ориентирован личный состав отдела полиции, а его приметы переданы всем наружным нарядам, - говорится в сообщении.

Малыша нашли, с ним все хорошо. В настоящее время он передан родительнице.

Напомним, в конце августа в Симферополе полицейские вернули домой сбежавшую 5-летнюю девочку. Далеко малышка уйти не успела, сейчас с ней все хорошо.

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