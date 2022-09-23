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Общество23 сентября 2022 6:59

В Симферополе проходит агровыставка «АгроПромКрым-2022»

В ходе мероприятия специалисты имеют возможность обменяться опытом ведения фермерских хозяйств
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: msh.rk.gov.ru

Фото: msh.rk.gov.ru

В Симферополе 22-23 сентября проходит агровыставка «АгроПромКрым-2022». Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства РК Арсен Арзиев.

Фото: msh.rk.gov.ru

Фото: msh.rk.gov.ru

- Обеспеченность современной и многофункциональной сельхозтехникой и оборудованием это одна из главных составляющих проведения любых сельскохозяйственных работ. От того, как и какая техника работает в полях и садах зависит в конечном итоге качество и объем урожая, - отметил Арзиев.

По его словам, в настоящее время у крымских фермеров имеется более 14 тысяч единиц сельхозтехники и оборудования. В ходе мероприятия специалисты получили возможность обменяться опытом ведения фермерских хозяйств.

Ранее сообщалось, что в Крыму перенесли дату проведения основных мероприятий акции «Белый цветок». День благотворительности и милосердия был запланирован на 24 сентября.

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