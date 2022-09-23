Более одного миллиарда рублей вложили инвесторы в социальное развитие Крыма

В Крыму активно продолжают реализовывать крупные инвестпроекты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В настоящее время в Крыму реализуются 247 проектов с общим объемом заявленных инвестиций 274,62 миллиарда рублей.

- На сегодняшний день в рамках заключенных соглашений инвесторами выполнены социальные обязательства на сумму более одного миллиарда рублей. Это реальный вклад инвесторов для жителей республики, это очень знаковая сумма, - сообщила заместитель председателя Совета министров - министр финансов РК Ирина Кивико.

Она подчеркнула, что инвесторы не просто реализуют проекты по строительству жилых домов и благоустройству территорий в населенных пунктах, но и несут социальные обязательства по созданию рабочих мест, росту налоговых поступлений и развитию инфраструктуры региона.

Так, в собственность республики и муниципалитетов уже переданы 136 квартир на сумму более 605 миллионов рублей, благоустроены территории муниципалитетов и выполнены иные социальные обязательства на сумму свыше 417 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что инвестиции в строительную сферу Крыма превысили 150 миллиардов рублей. С начала 2022 года количество реализуемых инвестиционных проектов увеличилось до 47.

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