Инвестиции в строительную сферу Крыма превысили 150 миллиардов рублей

Инвестиции в строительную сферу Крыма по линии Корпорации развития превысили 150 миллиардов рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Плановый объем инвестиций в строительную сферу Крыма вырос до 151,78 миллиарда рублей после того, как количество реализуемых инвестиционных проектов с начала года увеличилось до 47.

- Для инвестора вложения средств в Крым - это амбициозные проекты в новом субъекте РФ и комфортные условия ведения бизнеса, для Крыма - обеспечение экономического роста, повышение уровня жизни и благосостояния населения, - цитирует пресс-служба Корпорации развития Крыма генерального директора Даниила Пидаева.

По его словам, создание новых перспективных проектов - один из наиболее важных показателей благополучия полуострова. Строительная отрасль продолжает активно развиваться в регионе.

Пидаев также отметил, что реализация всех инвестпроектов обеспечит постоянными рабочими местами 722 человека.

Напомним, в Бахчисарайском районе в планах построить рекреационный комплекс за 25 миллиардов рублей. А в Керчи намерены создать круглогодичный семейный курорт за 760 миллионов. Уже заключено соответствующее инвестсоглашение.

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